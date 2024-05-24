رسميًا.. رحيل تشافي عن تدريب برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل مدربه تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وينتهي موسم برشلونة بمواجهة في الدوري الإسباني، تجمعه بنظيره إشبيلية، يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الليجا.

ونشر برشلونة بيانًا، اليوم الجمعة، أعلن خلاله أن تشافي لن يستمر مدربًا للفريق في موسم 2024-2025.

وجاء قرار رحيل تشافي عن برشلونة، بعد اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس النادي، وبحضور مسؤولي النادي الكتالوني، أبرزهم: البرتغالي ديكو المدير الرياضي لقلعة كبير الكتلان.

برشلونة يعلن رحيل تشافي

وكان تشافي، أعلن رحيله عن برشلونة في وقت سابق، لاسيما بعد الخسارة من فياريال بنتيجة 5-3 على ملعبه مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ولكن تراجع تشافي عن قراره منذ شهر، بعد اجتماعه مع لابورتا وديكو، ليخرج نادي برشلونة بإعلان استمرار تشافي هيرنانديز مع الفريق الكتالوني حتى صيف 2025.

وبعد حديث تشافي هيرنانديز عن الوضع المالي لنادي برشلونة، انتشرت تقارير تفيد اقتراب رحيله عن البرسا، وهو ما تأكد الآن.

في المقابل، أشارت بعض التقارير الصحفية إلى اقتراب هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق، من تدريب برشلونة في الموسم المقبل.