فليك يجتمع مع ديكو.. هل يتولى بطل فضيحة الـ8 تدريب برشلونة؟

أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى سفر البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني إلى لندن، للاجتماع بالألماني هانز فليك، من أجل المفاوضات معه لتدريب الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

وأفادت التقارير، اليوم الأربعاء، أن ديكو سافر إلى لندن للاجتماع مع فليك، الذي يعتبر أحد أبرز المرشحين لتولي برشلونة فنيًا، في حالة إقالة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الحالي.

ونفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، صحة ما تم تداوله حول اجتماع البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، مع الألماني هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، بشأن تدريب البلوجرانا.

هانز فليك - برشلونة

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن مصادر مقربة من فليك نفت عقد أي اجتماع مع مسؤولي برشلونة، لتزداد الكتهنات حول مستقبل تشافي والمدير الفني الجديد لكبير الكتلان.

فليك بطل فضيحة الـ8

وأصبح مستقبل تشافي مع برشلونة غامضًا، حيث تشير بعض التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، ينوي إقالة المدير الفني من منصبه، في نهاية الموسم الحالي.

يشار إلى أن فليك، البالغ من العمر 59 عامًا، لا يعمل حاليًا، بعد رحيله عن منتخب ألمانيا في سبتمبر عام 2023.

ويعتبر هانز فليك، بطل فضيحة الـ8، إذ قاد بايرن ميونخ الألماني لتحقيق نتيجة تاريخية على برشلونة، وذلك حينما فاز البافاري على البرسا بثمانية أهداف مقابل هدفين يوم 14 أغسطس 2020، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ النادي الكتالوني بالبطولة.