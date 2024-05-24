جامعة أسيوط ضمن أفضل 5 جامعات مصرية فى تصنيف QS للتخصصات العلمية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة اسيوط؛ عن إدراج جامعة أسيوط ضمن افضل الجامعات في تصنيف QS للتخصصات العلمية؛ وفقاً لأحدث إصدارته لعام ٢٠٢٤؛ حيث احتلت المرتبة (1001-1200) دولياً من أكثر من (31 ألف) جامعة عالمية.

وصرح رئيس جامعة اسيوط، بإن التصنيف الإنجليزي (QS) وضع جامعة أسيوط ترتيبها الخامس مصريا ضمن (15) جامعة مصرية تم تصنيفها، وهو ما يعد تقدمًا عالميًا وإقليما ومحليًا، حيث شمل التصنيف ترتيب أكثر من (1500) جامعة حول العالم مصنفة من بين مجمل جامعات العالم والبالغ عددها أكثر من (31) ألف جامعة.

وأكد المنشاوي، أن جامعة أسيوط أثبتت نجاحها في كافة التصنيفات العالمية بمختلف معاييرها، مشيرا إلى أن نجاح جامعة أسيوط في التقدم في التصنيفات المتنوعة يعد إنجازا كبيرا استطاعت الوصول إليه نتيجة تطبيق الأسس العلمية السليمة والتوجه نحو العالمية.

وأعرب رئيس جامعة اسيوط، عن فخره بهذا التقدم الذى احرزته الجامعة فى نسخة تصنيف QS العالمي لهذا العام، والذى يعد واحداً من أهم وأشهر التصنيفات العالمية؛ مشيراً أن جامعة اسيوط تولي اهتماما كبيرا بالنشر الدولي، وتعزيز التعاون الدولي مع الباحثين من دول العالم المختلفة، هذا إلى جانب اهتمامها بجودة الأبحاث العلمية المشتركة، والتى ساهمت فى تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالى تمتعها بفرصة أكبر للنشر فى مجلات عالية التأثير.

وأوضح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ أن هذا التصنيف يقوم باختيار أفضل (1500) جامعة على مستوى العالم، ويتم تقييمها من (104) دولة، وبلغ عدد الجامعات المتقدمة لهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من (31 ألف)جامعة هذا العام.

وكشف الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمى بالجامعة؛ أن هذا التصنيف والصادر من هيئة كواكواريلي سيموندس يعتمد على (6) معايير أساسية وهي؛ السمعة الأكاديمية (40%)، والسمعة في مجال توظيف الخريجين (10%)، ونسبة الأساتذة إلى الطلاب (20%)، ونسبة الاقتباس البحثي إلى عدد أعضاء هيئة التدريس (20%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين (5%)، نسبة الطلاب الدوليين بالجامعة (5%).

