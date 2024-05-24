امتحانات الدبلومات الفنية 2024.. "عمليات المعلمين" تتابع تسكين المراقبين بشرق القاهرة

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريرا حول جاهزية الاستراحات، بإدارات المرج والسلام التابعين لشرق القاهرة وتسكين المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأكد سيد آدم رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة، أنه تم زيارة الاستراحات المعدة للمعلمين المنتدبين للملاحظة و التأكد من جاهزيتها لاستقبال المعلمين و انها معدة بشكل يليق بالمعلمين و توفير كافة سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم فى جو مستقر وآمن.

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين رؤساء النقابات الفرعية واللجان التابعة لها بضرورة متابعة وتفقد أحوال المعلمين في الاستراحات وحل أي مشكلة تواجههم.

وشدد نقيب المعلمين على رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بضرورة أن تكون هناك متابعة على أرض الواقع، وإجراء زيارات مستمرة لاستراحات المعلمين والتواصل مع كافة الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أى مشاكل حتى يشعر المعلمون بالاستقرار أثناء أعمال الامتحانات.

وتنطلق غدًا السبت امتحانات الدبلومات الفنية 2023، على مستوى الجمهورية.