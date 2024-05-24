غلق مستودعين غاز وتحرير محاضر لمخابز ومحلات فى كفر الزيات بالغربية

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، عن غلق مستودعين غاز لرصد مخالفات بهما، وتحرير 17 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز والأسعار، في مركز وبندر كفرالزيات، بجانب تحرير 10 محاضر عدم إعلان الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لمحلات سلع وبقالة وذلك خلال 24ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها أحمد فتحى مدير إدارة تموين كفرالزيات، قد استهدفت التفتيش على المخابز ومستودعات الغاز والمحلات والأسواق فى مركز وبندر كفرالزيات، وحررت 17 محضر لمخابز بلدية ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وتلاعب بالأسعار لمخابز سياحية، وتحرير محضرين اثنين غلق لمستودعى أنابيب غاز، و10 محاضر عدم إعلان تسعيرة وتلاعب بالأسعار وعدم وجود شهادات صحية لمحلات بقالة وسلع غذائية، وأُحيلوا إلى النيابة.