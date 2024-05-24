أبرز مواقف "جبالي" خلال فترة رئاسته لمجلس النواب

تعرض “البوابة نيوز” أبرز االمواقف العامة التي اتخذها بها المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، منذ تولية رئاسة مجلس النواب.

1. الدعم البرلماني للحكومة: عبر المستشار حنفي جبالي بانتظام عن دعم المجلس للسياسات والخطط الحكومية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق التنمية ومواجهة التحديات الوطنية.

2. تأكيد على دور مجلس النواب: أكد باستمرار على دور مجلس النواب في صياغة القوانين والسياسات التي تخدم المصلحة العامة وتعزز الديمقراطية وحقوق المواطنين.

3. الحوار الوطني والتوافق: شجع على ضرورة الحوار الوطني وتحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية، مع التأكيد على أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر.

4. دعم الدولة للشباب والمرأة: أبرز أهمية دعم الدولة للشباب ودور المرأة في التنمية، مع التأكيد على ضرورة توفير الفرص المتساوية لجميع فئات المجتمع.

5. مكافحة الإرهاب والتطرف: شدد على ضرورة التصدي للإرهاب والتطرف بكل قوة وحزم، مؤكدًا على وقوف مجلس النواب إلى جانب الحكومة في هذا الصدد.