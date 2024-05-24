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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستند لكاميرات المراقبة في ضبط عصابة بالوعات الصرف بالتجمع

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في واقعة ضبط عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة أغطية بالوعات الصرف بالتجمع الثالث، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بمدخل العقار الذي شهد آخر ارتكاب جريمة سرقة للمتهمين، للوقوف على ملابساتها وظروفها. 

بلاغ الواقعة تعود الواقعة فى إطار ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بأحد العقارات بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة ووضعها داخل سيارة أجرة تاكسى. 

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائق وعاطل "لأحدهما معلومات جنائية") وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (3) غطاء صرف صحى واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات واعترفا بارتكابهما 4 وقائع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة تستند لكاميرات المراقبة ضبط عصابة بالوعات الصرف بالتجمع