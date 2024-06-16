الغندور ينتقد صناع "أولاد رزق" بسبب "القاضية ممكن"

الأحد 16/يونيو/2024 - 07:48 م

انتقد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق لكرة القدم، وجود إعلان للاعبي الاهلي بعنوان القاضية والخاص بفيلم أولاد رزق الحزء الثالث.

ونشر الغندور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : مع كامل أحترم للسينما وأفلام أولاد رزق وابطال المميزين بس مال ده بإعلان لكولر ولاعبي الاهلي والقاضية ممكن وهل ده معناه استفزاز الزملكاوية حتى لا يشاهدون الفيلم مثلا او معناه ان مسئولين عن الفيلم قرروا اقحام كرة القدم في فيلم سينمائي ليس له علاقة نهائيا بالرياضة والله عيب.

وترجع قصة القاضية ممكن إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم ٢٠١٩ والذي فاز به الاهلي بهدفين لهدف.