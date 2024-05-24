أدهم السعيد: "خطة كيوبيد" تثمر عن اكتشاف جديد في عالم الإخراج

يواصل العرض المسرحي "خطة كيوبيد" ليالي عرضه بمسرح السلام في شارع القصر العيني، وسط حضور جماهيري على رأسه الفنان أدهم السعيد، ويرفع المسرح لافتة كامل العدد.

وأعرب الفنان أدهم السعيد، عن سعادته بالعرض وأداء أبطاله، قائلا: إن مسرحية خطة كيوبيد من أروع الأعمال التي شاهدتها على خشبة المسرح الحديث.

وأضاف السعيد، أن المخرج الشاب أحمد فؤاد يعد من أبرز وأهم الطاقات الشابة الذي اكتسبها المسرح حاليا، فهو اكتشاف جديد، ومخرج مثقف يعي جيدا العملية المسرحية وأدواتها بكل تفاصيلها، بداية من الفكرة وخدمتها في المقام الأول، وصولا إلى عمل فني متكامل الأركان.

وأوضح السعيد، أن المخرج أحمد فؤاد يواصل عرض خطة كيوبيد إلى الليلة 147 في مشوار العمل، متمنيا أن تصل إلى الليلة الألف حتى تصبح المسرحية الأعلى من حكايات "ألف ليلة وليلة".

ووجه السعيد، الشكر لكل صناع العمل، ومخرجه.

"خطة كوبيد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ساخر، حول الحب وظاهرة الانفصال السريع وأسبابه وتأثيره السلبي على المجتمع.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: عبدالمنعم رياض، ومحمد عبدالرازق، وكريم الحسيني، ونوال سمير، وأمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامر عبدالمجيد، والعرض من تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد.

و شهد العرض منذ افتتاحه اقبالا جماهيريًا كبيرًا، كما حقق إيرادات كبرى قياسًا بالتذاكر المنخفضة التكاليف، التي يقدمها مسرح الدولة خدمة للجمهور.

