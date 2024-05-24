لأول مرة.. فرقة "كايروكي" تحيي حفلًا غنائيًا في الأردن

يلتقي أعضاء فرقة " كايروكي " في حفل فني ضخم بجمهورهم من الأردن لأول مرة مساء الجمعة 31 مايو 2024 بتنظيم من جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية .

وتفتتح الحفل الجماهيري الأول لكايروكي الذي يقام في نادي البشارات للجولف في عمان الفرقة الأردنية "اوكتاف" التي تعمل على إعادة إحياء الموروث الموسيقي والثقافي عن طريق دمج الأغاني الفولكلورية الشعبية بموسيقى وتوزيع عصري مع المحافظة على الكلام واللحن.



وتأتي هذه الفعالية ضمن برنامج سياحي ثقافي فني جديد لهذا العام، يهدف إلى استقطاب السياح المحليين والدوليين للاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الفنية، التي تستمر حتى نهاية العام الحالي، بحسب جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.



المدير التنفيذي للجمعية سهى بواب، أكدت أن “هذا الحفل يتماشى مع استراتيجية الجمعية للمسؤولية الاجتماعية لعام 2024، التي تهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي في مجتمعنا عن طريق الثقافة والفن، وتعزيز المساهمة الشاملة، من خلال الإلتفات إلى الفئات الأقل حظاً، بما في ذلك دعم الأطفال الأيتام في الأردن وفلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة، من خلال تخصيص نسبة من أرباح الفعاليات لدعمهم”.

فرقة "كايروكي "التي بدأت مسيرتها عام 2003 تتألف من خمسة أعضاء، حققت شهرة واسعة بفضل بساطة كلماتها وتنوع توزيعها الموسيقي الغني والقريب من عقول الشباب، والمعروفة أيضا بالتعبير بالكلمات عن واقعهم ودعوتهم للتفكير والتغيير.