العدل الدولية: الهجوم على رفح الفلسطينية يهدد حياة مئات الآلاف

قال رئيس محكمة العدل الدولية، أن الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح الفلسطينية لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى كما أنه يعتبر تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان وخطر الإبادة الجماعية، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

ونوه رئيس محكمة العدل الدولية خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة، إلى ضرورة أن تقوم إسرائيل بتجنب تنفيذ أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.

وأضاف أن عمليات رفح الفلسطينية وضعت مئات الآلاف تحت خطر داهم يؤدي إلى الوفاة ويؤثر بشكل خطير على العمليات الإغاثية، مشيرا إلى أن مسئولين دوليين اكدوا استمرار المخاطر التي يتعرض لها المدنيون فى رفح الفلسطينية.