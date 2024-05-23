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الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر

للعام المالي 2024/2025..

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عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر ، للعام المالي 2024/2025.

وقد أبدت اللجة  موافقتها علي مشروع موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، للعام المالي 2024/2025.


حيث بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 24/25  مبلغ ٣ ملياات  و٢٥٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢ مليار و١٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦٧%.

فيما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٢ مليار و٣١٨ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجاري ٢٣/٢٤ مبلغ ٢ مليار  بخفض قدره ٢٠٠ مليون جنيه بنسبة خفض ٩%.


كما بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية وموازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ مليار و١٥ مليون بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ مليار و٤١٠ مليون جنيه بانخفاض قدرة ٣٩٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٢٨%.


فيما بلغت  تقديرات موازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥  مبلغ مليار و٣٠٣ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ مليار و١٠٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٨%.
 

لعامة للدولة وخطة التنمية ا الاقتصادية والاجتماعية