سؤال برلماني حول الرقابة على منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية للأطفال

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لكل من، وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الصحة والسكان حول الرقابة على منتجات شركة نستلة للصناعات الغذائية للأطفال.

سألت النائبة: هل تقوم أجهزة الحكومة بمتابعة منتجات تغذية الأطفال التي تنتجها شركة نستله للصناعات الغذائية، خاصة أن تقارير عديدة أكدت ازدواجية المعايير التي تمارسها الشركة فتنتج ألبان وسيريلاك لسويسرا والدول الغربية خالية من السكر والعسل ، بينما تنتج نفس المغذيات بها كميات كبيرة من السكر والعسل لدول افريقيا ومن بينها مصر؟.

وذكرت السعيد، أن التقارير أشارت الى الأضرار الصحية الكبيرة التي تسببها إضافة المحليات لألبان الأطفال والمنتجات الغذائية الأخرى، وتساءلت عن دور أجهزة الرقابة الغذائية وأجهزة حماية المستهلك في الرقابة على هذه المنتجات ومضاهاتها بما ينتج لدول أخرى في أوروبا ؟.