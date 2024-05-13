رئيس تعليم الكبار يشارك في "كونفينتيا 7" بجامعة الدول العربية

شارك الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لـ تعليم الكبار في لقاء كونفينتيا 7 إطار مراكش "تطبيقات عملية" والذي عقد اليوم الإثنين في جامعة الدول العربية بحضور الدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لـ محو الأمية والتعلم للحياة، والدكتور محمد القاضي مدير مركز تعليم الكبار بسرس الليان، وخبراء تعليم الكبار من اليونسكو و المجتمع المدني والجامعات المصرية والكنيسة المصرية والوزارات المعنية.

تعليم الكبار عنصر أساسي في التعلم

وأوضح عبد الواحد أن عملية تعليم الكبار، وتعلمهم عنصرًا أساسيًا في عملية التعلم مدى الحياة، فهي تشمل كافة أشكال التعلم والتعليم الرامية إلى تمكين جميع الكبار من المشاركة في مجتمعاتهم وعالم العمل، وتعبر عن كافة عمليات التعلم النظامي، وغير النظامي، حيث يمكن للكبار أو الراشدين أن يطوروا ويعززوا قدراتهم على العيش والعمل، خدمة لمصالحهم، ومصالح جماعاتهم ومنظماتهم ومجتمعاتهم، وأوضح بأن المعايير التي تحدد سن الشباب، والبلوغ تتباين في معظم الثقافات، فإن كلمة "الكبار" تعني في هذا النص جميع الذين يشاركون في عملية تعلم الكبار وتعليمهم، حتى إذا لم يبلغوا بعد سن الرشد القانونية.

وقدم الدكتور عيد عبد الواحد ورقة عمل بعنوان: (برامج تعليم الكبار وتعلمهم في ضوء إطار مراكش) والتي تحتوي على:

أولا :المنطلقات الأساسية في إطار مراكش في تعليم الكبار وتعلمهم:

* تعليم الكبار وتعلمهم، حق أساسي من حقوق الإنسان، والتزام لا بد منه لفهم التعليم وتحديد أطره بوصفه منفعة مشتركة، طبقاً لما أكدته اللجنة الدولية المعنية بمستقبل التربية والتعليم.

* تعليم الكبار وتعلمهم عنصر أساسي في عملية التعلم مدى الحياة، حيث أن سياسات وممارسات تعلم الكبار وتعليمهم تشمل كافة الأعمار ومستويات التعليم وأماكن التعلم وطرائقه، كما أن التعلم مدى الحياة هو المحرك الرئيسي لمجتمع التعلم على مختلف المستويات ويشمل الأفراد والأسر والمنظمات وأماكن العمل

ثانيا : تعزيز برامج تعليم الكبار وتعلمهم ضمن منظور التعلم مدى الحياة" كأولوية من أولويات إطار عمل مراكش، ينطلق تعزيز برامج تعلم الكبار وتعليمهم ضمن منظور التعلم مدى الحياة من الآتي:

* التعليم والتعلم ذلك الكنز المكنون وأيقونة نهضة الأمة ومجدها، نحو عالم رحب من الفكر والتسامح، والإنتاج والتنمية المستدامة الجودة الحياة.

*التعليم والتعلم المحافظان على تراث الأمة وهويتها، وبوابة استشراف المستقبل في ظل العولمة المتغولة والثورات المعرفية والرقمية المتسارعة.

* التعليم والتعلم الركيزة المؤثرة في ضمان فاعلية منظومة القيم في المجتمع والإعلاء من شأنها ؛ لتسود روح السلام والمحبة والتسامح ونبذ العنف وقبول الآخر

* التعليم والتعلم مدخلاً لإتاحة تعددية مصادر المعرفة التي تنمي شخصية الفرد وتصقل قدراته، بتوجيهه للتعلم الذاتي باستخدام المستجدات التكنولوجية حتى لا يصاب بالعزلة والتخلف في ظل الكوكبية

* التعليم والتعلم أساسا للنقد البناء القائم على قراءة الواقع وما يحيط به، مما يعني القضاء على الفكر المتطرف، والسماح بتعددية الآراء .

* التعليم والتعلم الضمانة الحقيقية لزيادة الإنتاج وجودته، مما يزيد الناتج القومي ونمو اقتصادي متزايد، يعود على المواطن والمجتمع بالفائدة، كما يسهم في حرية واستقلالية اتخاذ القرار.

ثالثا: تعزيز برامج تعلم الكبار وتعليمهم ضمن منظور التعلم مدى الحياة" كأولوية من أولويات إطار عمل مراكش تقتضي الآتي:

* التحول من المدرسة المعلمة إلى المجتمع المعلم

* التحول من مجرد التلقي ليكون المتعلم هو المحور الأساس في عمليتي التعليم والتعلم

* المساواة بين الجنسين وإيلاء الفئات المهمشة الاهتمام

*. شراكة منظمات المجتمع المدني في إحداث نهضة تعليمية مجتمعية حقيقية

* إعداد دليل إجرائي لآليات التعليم عن بعد

*. التحول من التعليم الفردي لمجتمعات التعلم.

* . التحول من التعليم التقليدي النمطي إلى التعليم والتعلم.

رابعا: ما يجب أن تراعيه البرامج والمناهج في تعلم الكبار وتعليمهم في ضوء إطار مراكش.

* أن تكون برامج ومناهج مبنية على دراسات حقيقية لاحتياجات المتعلمين.

* برامج ومناهج قائمة على تشاركية المتعلمين في تصميمها وإنتاجها

*برامج ومناهج قائمة على المداخل التنموية ومدرة للدخل وليس مجرد المهارات الأساسية

*برامج ومناهج مرنة متنوعة تستجيب للبيئات المختلفة والاحتياجات المتنوعة للكبار.

*برامج ومناهج تستثمر اللغة العربية الميسرة التي ينتجها المتعلمون ات) كمدخل للإسراع بالتعلم والمحافظة على اللغة.

*برامج ومناهج تدعم منظومة القيم والمحافظة على الهوية العربية من ثقافة السلام ونبذ العنف والإرهاب والمواطنة وقضايا المرأة.

*برامج ومناهج تستثمر الثورات المعرفية والرقمية والمحافظة على البيئة والتحول للأخضر.

*برامج ومناهج تدعم صلات الوصل بين التعليم غير النظامي والتعليم النظامي للتوطين لثقافة التعلم مدى الحياة.

*برامج ومناهج مستجيبة للمساواة بين الجنسين (النوع الاجتماعي) وبخاصة النساء فمشكلة الأمية في وطننا العربي أنثوية ريفية.

*برامج ومناهج قائمة على الحوار والنقد وابتكار النصوص.

خامسا : رؤية هيئة تعليم الكبار في مصر في إطار التوجهات الجديدة وفقا لإطار عمل مراكش:

* تطبيق التحول الرقمي والتحول نحو الأخضر من حيث الاستدامة البيئية النظام السيبراني في تطبيق قواعد الأمن والسلامة بالمؤسسة.

* الاهتمام بالتعليم البديل وتعليم الطوارئ والتعليم المستمر، وتضمينها بالخطة الاستراتيجية والتنفيذية للهيئة.

* تضمين مفاهيم التعايش الرقمي احترام الآخر / المواطنة في مناهج وطرق تدريس والحقائب التدريبية لمحو الأمية وتعليم الكبار .

* تمكين الفئات الأولى بالرعاية المرأة / مودعي رعاية الأحداث - ذوي الهمم القابلين للتعلم، تعليميا اجتماعيًا.

* التوجه للمناهج المتعددة لمحو الأمية وتعليم الكبار والتي تدعم التحول من الأمية الأبجدية إلى التعليم والتعلم من أجل الحياة، والتمكين وريادة الأعمال والابتكار.