"الليجا" تكشف عن موعد مواجهات الجولة الأخيرة

أسدلت رابطة الإسبانى لكرة القدم "الليجا"، اليوم الإثنين، الستار رسميًا عن موعد مباريات الجولة 37 من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

واقتنص فريق ريال مدريد ، لقب الموسم الحالي بعد فوزه على قادش وهزيمة برشلونة أمام جيرونا في الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى.

وقررت رابطة الليجا إقامة كل مباريات الجولة في نفس التوقيت، وهو السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري، باستثناء مباراة ديبورتيفو ألافيس وخيتافي التي ستقام في التاسعة مساء يوم السبت 18 مايو الجاري.

وتشهد الجولة الـ 27، أصطدام ريال مدريد بنظيره فياريال، وبرشلونة يواجه رايو فاليكانو على ملعب لويس كومبانيس.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، ويستمر في منافسة جيرونا على مقعد الوصيف.

ويتفوق جيرونا على البارسا بنقطتين، لكن برشلونة خاض مباراة أقل في الدوري الإسباني.