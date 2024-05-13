مصر لتأمينات الحياة تطلق وثيقة "ابن سينا" للتأمين الطبي بالتعاون مع البنك الأهلي

أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وثيقة ابن سينا للرعاية الصحية والتي تأتى في إطار اتفاقية التأمين البنكي بين كل منهما، حيث تعد "ابن سينا" وثيقة تأمين طبي فردي مخصصة للأفراد والعائلات تغطي الخدمات الطبية للمصريين والأجانب المقيمين في جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة أن وثيقة " ابن سينا " للرعاية الصحية متاحة للأشخاص الذين تتراوح اعمارهم من 15 يوم حتى64 عاما وتغطي نفقات العلاج الطبي داخل المستشفيات والعيادات الخارجية بها، كما تغطي أيضا علاج الحوادث الشخصية والشرائح والتركيبات الخارجية الناتجة عن الحوادث وكذلك عمليات زرع الأعضاء وعمليات القلب المفتوح والدعامات والصمامات وتكلفة علاج الأورام السرطانية والامراض المزمنة ونفقات علاج الأسنان وذلك من خلال شبكة شركة الأهلي للخدمات الطبية واسعة الانتشار والتي تضم مجموعة من اكفأ الاطباء والمتخصصين داخل جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن هذا التعاون يأتي في اطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع مصر لتأمينات الحياة والتي بدأت في عام 2020 من خلال اطلاق منتج معاش بكره والذي يقدم حصريا من خلال فروع البنك الأهلي المصري، مشيرا الى أن مثل هذه الشراكات تساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي ونمو الاقتصاد الوطني، واكد عكاشه على حرص البنك الأهلي المصري المستمر على تقديم حلول استثمارية ميسّرة تتناسب مع احتياجات عملائه وخططهم المالية ومتطلبات حياتهم بمزايا تأمينية تحقق لهم حياة لائقة وآمنة .

وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن الخدمات التأمينية لوثيقة "ابن سينا " للرعاية الصحية تقدم لمختلف الفئات من خلال25 فرعا من فروع البنك الأهلي المصري كمرحلة أولى بالقاهرة والإسكندرية، وسوف يتم زيادة عدد الفروع تدريجيا وفقا لنتائج الأعمال، مشيرًا الى أنها تعد أحد أهم الحلول والمنتجات التأمينية للرعاية الصحية التي تتوافر في السوق المصري لما توفره من مميزات وتسهيلات متعددة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء.

كما أكد عبد العزيز أن المنتج الجديد يتناسب مع احتياجات واختيارات العملاء وقدراتهم المالية، حيث تبدأ التغطية التأمينية لوثيقة ابن سينا للرعاية الصحية من 50 ألف جنيه حتى 300 الف جنيه وفقا لمميزات كل برنامج (ابن سينا البرونزي 50 الف جنيه، الفضي 100الف جنيه، الذهبي 150 الف جنيه، البلاتينيوم 200 الف جنيه، الماسي 300 الف جنيه)، مشيرا إلى أنه يمكن لجميع العملاء استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة للحصول على الخدمات التأمينية والسداد عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني وتشمل الموقع الرسمي للشركة وتطبيق الهاتف المحمول، ومن خلال المحافظ الإلكترونية، وخدمات فوري المتاحة و ماكينات الصراف الآلي. ATM

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