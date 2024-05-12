تحفة معمارية تخطف القلوب.. افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره (فيديو وصور)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مسجد السيدة زينب بعد إنجاز أعمال الترميم والتجديد، بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند ووفد من أسرته الملكية، بما فيهم الأميران جوهر عز الدين وجعفر الصادق عماد الدين، ومفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

وشكر الرئيس السيسي السلطان ووفده على حضورهم، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث الذي يأتي بعد افتتاح تطوير الأضرحة السابقة، بما فيها ضريح الإمام الحسين والسيدة نفيسة.

يذكر أن مسجد السيدة زينب قد افتتح أمام المصلين في 29 مارس 2024 الماضي، ويأتي افتتاحه بعد مسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة فاطمة النبوية ومسجد السيدة رقية.





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