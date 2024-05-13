هيروشيما: التحدي الجديد لأيمن بهجت قمر وأحمد نادر جلال بعد نجاح "السرب"

بعد تحقيق النجاح مع "السرب"، يبدأ أحمد نادر جلال تصوير "هيروشيما" بعد عيد الأضحى، بالتعاون مع أيمن بهجت قمر كمنتج، تمت الموافقة على جلسات عمل مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال لاختيار فريق العمل والنجوم.

من المقرر أن يبدأ التصوير بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى في عدد من الأماكن التي تم اختيارها حتى الآن.

يُشار إلى أن إيمن بهجت قمر يدخل عالم الإنتاج السينمائي لأول مرة بعد نجاحه الكبير في إنتاج عدة مسرحيات، بما في ذلك مسرحية "سيدتي الجميلة" التي حققت نجاحًا كبيرًا في مصر والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، قدم المخرج أحمد نادر جلال فيلم "السرب" الذي حقق نجاحًا كبيرًا حيث تخطت إيراداته 20 مليون جنيه في الأسبوع الأول، واستخدم فيه أحدث وسائل التصوير لتنفيذ الأكشن، وكانت قصته مستوحاة من الرد على الهجوم الإرهابي على قبطان مصريين في ليبيا.

ومن المتوقع عرض فيلم "أهل الكهف" للكاتب إيمن بهجت قمر في موسم عيد الأضحى، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، وغيرهم، تحت إخراج عمرو عرفة.