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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وكيل زراعة المنوفية: مشروعات التنمية ضرورة مُلِحة فى ظل التزايد السكانى

مشروع مستقبل مصر
مشروع مستقبل مصر
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قال إبراهيم درويش وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية: "إن مشروع مستقبل مصر مشروع عملاق بكل المقاييس وطفرة زراعية غير مسبوقة، ويرفع شعار التنمية الشاملة ويخدم قطاع التنمية الزراعية بكل أركانه".

وأضاف، مداخلة على قناة إكسترا نيوز: "المشروع يستهدف 4 ملايين فدان على مستوى جمهورية مصر العربية، وهي مساحة كبيرة خاصة في ظل عمليات التنمية".

وأكد "درويش" على ضرورة التوعية بأهمية المشروعات التي تقوم بها الدولة، وأن هناك ضرورة قصوى للدولة بالمضي قدمًا في هذه المشروعات، خاصة في ظل الزيادة السكانية خاصة في ظل محدودية الموارد المائية.


 

مشروع مستقبل مصر التنمية الزراعية الزيادة السكانية