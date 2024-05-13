وزير الرياضة: حريصون على فتح آفاق للتعاون وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للرجبي، ونظيره التركي، بهدف تطوير رياضة الرجبي في مصر.

قام بتوقيع البروتوكول الاستاذ حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري للرجبي، والسيد Nahit Sahin، رئيس الاتحاد التركي.

كما شهد مراسم البروتوكول السيدة Zuhal Karakus، والسيدة Hatice Kübra Yilmaz، من الاتحاد التركي، الدكتور أشرف الميداني، مستشار الاتحاد المصري، والسيد أحمد عدس، المدير الاداري للاتحاد المصري للرجبي.

و يهدف البروتوكول إلى التعاون في العديد من المجالات ومنها: "تنظيم مباريات ودية دولية بين الجانبين، تنظيم واقامة دورات تدريبية للمدربين والحكام، تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطب الرياضي، بالاضافة إلى إقامة معسكرات تدريبية لفرق الرجال والنساء في جميع الفئات".

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بحضوره اليوم ليشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للرجبي ونظيره التركي، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال رياضة الرجبي

وأكد حرص الدولة المصرية في تعميق العلاقات بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها المجال الرياضي وحرص وزارة الشباب والرياضة على دفع مختلف الاتحادات الرياضية لفتح آفاق للتعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الرياضية الوطنية في مختلف دول العالم وكذلك مع المؤسسات الرياضية الدولية.

من جانبه تقدم Nahit Sahin، رئيس الاتحاد التركي، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة في تذليل العقبات من اجل توقيع الاتفاقية مع الاتحاد المصري للرجبي، مقدما الدعوة للسيد وزير الشباب والرياضة في تركيا.

فيما تقدم حسام صاحب، رئيس الاتحاد المصري للرجبي، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للنهوض بالرياضة المصرية وخاصة رياضة الرجبي، حيث شهدت رياضة الرجبي طفرة في الاونة الاخيرة بفضل المجهودات الكبيرة والدعم المتواصل من وزير الشباب والرياضة.