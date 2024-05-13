ads
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

مقتل 200 شخص في انفجار منجم فحم حجري بتركيا.. أبرز أحداث 13 مايو

مقتل 200 شخص في انفجار
مقتل 200 شخص في انفجار منجم فحم حجري بتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث من مايو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

 

1805 - عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليًا على مصر.

1888 - البرازيل تحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد.

1948 - إعلان الأحكام العرفية في مصر بسبب حرب فلسطين.

1958 - الجيش الفرنسي يقوم بحركة تمرد في الجزائر على السلطة المركزية في باريس بدعم من المستعمرين الذين ألّفوا لجنة للأمن العام طالبت بالدمج التام بين الجزائر وفرنسا، ولم تنتهٍ حركة العصيان إلا بعد وصول شارل ديغول إلى رأس السلطة في 1 يونيو 1958 وسقوط الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة.

1965 - جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

2004 - انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند وذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ترأسه في الانتخابات، إلا أنها تراجعت عن توليها المنصب بتاريخ 18 مايو ولذلك بسبب الاحتجاجات التي أتت بعد الترشح وذلك كونها من أصول إيطالية.

2011 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن عن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، ويعيّن نائبه ديفيد هيل خلفًا مؤقتًا له.

2014 - انفجارٌ في منجمٍ للفحم الحجري في تُركيَّا يودي بحياة أكثر من 200 عامل.

2015- افتتاح مهرجان كان السينمائي 2015 في فرنسا.

2016 - مقتل مصطفى بدر الدين القيادي البارز في حزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي.

افتتاح مهرجان كان السينمائي الأحكام العرفية الجزائر وفرنسا الجيش الفرنسي انفجار منجم فحم جمال عبد الناصر حزب المؤتمر الوطني خورشيد باشا سونيا غاندي قطع العلاقات الدبلوماسية مهرجان كان السينمائي مطار دمشق