بعد تعرضها لحملة منظمة بسبب دعم فلسطين.. "المتحدة" تدعم الإعلامية قصواء الخلايلي

تتضامن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الإعلامية قصواء الخلايلي لما تتعرض له من هجمات مقبل وسائل الإعلام ومراكز بحثية أمريكية، وذلك بسبب موقفها التضامني مع القضية الفلسطينة.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان صادر لها اليوم الجمعة، دعمها الكامل للإعلامية المصرية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»، لما تتعرض له من حملة استهداف منظمة من قبل وسائل إعلام ومراكز بحثية أمريكية، بسبب مواقفها الجريئة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت «المتحدة» في البيان: «تعرضت قصواء وفريقها لسلسلة من الإجراءات القمعية التي شملت حجب بث البرنامج، إغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها، تتضمن هذه الهجمات تحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، ما أدى إلى تلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية».

وتابعت: «نحن في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ندين بشدة هذه الممارسات ونؤكد دعمنا الكامل لكل الإعلاميين المصريين، وسنقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة لحمايتها والدفاع عن حق كل الإعلاميين والصحفيين في وسائل إعلام الشركة في حرية التعبير».

واختتم البيان: «ندعو كل الصحفيين والإعلاميين حول العالم للتضامن مع قصواء ومواجهة أي محاولات لإسكات الأصوات الحرة، إن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في الدفاع عن الحقائق وتحقيق العدالة».