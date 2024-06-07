40 قتيلًا حصيلة ضحايا قصف الدعم السريع على أم درمان

قُتل الخميس 40 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف مدفعي وصاروخي عنيف نفذته قوات الدعم السريع على محلية كرري الواقعة في شمال أم درمان، وفق لما ذكرته وسائل إعلام سودانية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، صعّدت قوات الدعم السريع وتيرة استهدافها لأحياء شمال أمدرمان، وهي مناطق مأهولة بالسكان، مما تسبب في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.

وتخضع منطقة كرري كليًا لسيطرة الجيش، وبها ما يعرف بالقيادة الجوالة لإسناد القيادة العامة للجيش. كما تضم عدد من المقار العسكرية في المنطقة، أبرزها قاعدة وادي سيدنا العسكرية التي تنطلق منها معظم الطائرات الحربية التي تقصف تمركزات الدعم السريع في مناطق متفرقة من الخرطوم، علاوة على قيادة الفرقة التاسعة المحمولة جوًا، والكلية الحربية، وغيرها من المواقع. كما أن سلطات ولاية الخرطوم تباشر مهامها من كرري.

وقال بيان أصدرته تنسيقية لجان مقاومة كرري إن “الإحصائية الأولية لضحايا القصف المدفعي الذي نفذته مليشيا الجنجويد الإرهابية بلغت نحو 40 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 50″.وتوقع البيان أن يكون عدد الضحايا أكثر، لعدم وصول بعض الضحايا لمستشفى النو، علاوة على نقل بعض القتلى إلى مرافق طبية خاصة وآخرون تم دفنهم قبل وصولهم لأي مرفق طبي.

ونقل شهود عيان لـ”سودان تربيون” أن قوات الدعم السريع أطلقت ما يزيد عن 50 قذيفة مدفعية من مواقع تمركزها في مدينة الخرطوم بحري، سقطت في أحياء “الواحة، الحارات 18، 30، 19، 17″، علاوة على شارع الوادي والحتانة وبالقرب من جسر الحلفايا الرابط بين أمدرمان وبحري.

وتحدثوا عن أن القصف المدفعي والصاروخي تسبب في دمار هائل طال منازل المواطنين ومرافق خدمية.