إصابة شخصين في حادث سير بالمنيا

لقى شخصان إصابتهما في حادث سير بالمنيا، اليوم الجمعة، وجرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة سمالوط بتصادم دراج بخاري بسيار نقل بمدخ مدين سمالوط بطريق مصر اسوان الزراعي أسفر عن إصابة شخصين

أسفر الحادث عن إصابة (محمد محمود سليمان ٥٠ سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ- حاتم محمود محمد ١٠سنوات مصاب بتهشم في الرأس) جميعهم مقيمين سمالوط.

جرى نقل المصابين لمستشفى سمالوط التخصصي، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.