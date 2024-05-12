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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

وزيرة خارجية سلوفينيا في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط السيدة "تانيا فايون"، وزيرة خارجية سلوفينيا، والسفير ساشو بودلسنيك سفير دولة سلوفينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الرسمية الحالية إلى مصر.

كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، و فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، حيث رحبا بهم وقدما لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف، وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي.

وحرص الدكتور أحمد غنيم على إهداء وزيرة الخارجية السلوڤينية هدية تذكارية عبارة عن كتالوج المومياوات الملكية والتي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

اصطحب الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف الوزيرة والوفد المرافق لها في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري، كما قدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعربت وزيرة خارجية سلوفينيا عن إعجابها الشديد بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات.
كما حرصت على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعربت خلالها عن امتنانها لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.

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احمد غنيم الحضارة المصرية الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المومياوات الملكية سلوفينيا زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية نائب الرئيس التنفيذي