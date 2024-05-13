ads
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رغم الأزمة.. إسرائيل تعيد عددًا من الدبلوماسيين إلى تركيا

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل أعادت عددا من دبلوماسييها إلى تركيا، وذلك في ظل الأزمة التي تشهدها العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.

إسرائيل تعيد دبلوماسيين صغار لدى تركيا

ووفقا للصحيفة فإن تل أبيب أعادت دبلوماسيين صغارا، وليس السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا، إيريت ليليان.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من التوترات بين البلدين، فأن هناك أيضًا دبلوماسيون أتراك في إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، أن تعليق التجارة بين تركيا وإسرائيل سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

وردا على ذلك اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك الاتفاقات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

إسرائيل العلاقات بين تل أبيب وأنقرة تركيا السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا إيريت ليليان تركيا وإسرائيل قطاع غزة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان