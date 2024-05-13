رغم الأزمة.. إسرائيل تعيد عددًا من الدبلوماسيين إلى تركيا

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل أعادت عددا من دبلوماسييها إلى تركيا، وذلك في ظل الأزمة التي تشهدها العلاقات بين تل أبيب وأنقرة.

إسرائيل تعيد دبلوماسيين صغار لدى تركيا

ووفقا للصحيفة فإن تل أبيب أعادت دبلوماسيين صغارا، وليس السفيرة الإسرائيلية لدى تركيا، إيريت ليليان.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من التوترات بين البلدين، فأن هناك أيضًا دبلوماسيون أتراك في إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، أن تعليق التجارة بين تركيا وإسرائيل سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية.

وردا على ذلك اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك الاتفاقات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.