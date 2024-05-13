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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على سائق أوبر حاول خطف فتاة لاغتصابها بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق أوبر حاول خطف  فتاة لاغتصابها بمدينة نصر.


تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من  القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام السائق بمحاولة خطفها واغتصابها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة ،حاصل على دبلوم زراعة وأن الفتاة استقلت معه السيارة من امام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد ولكن فى  أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة والتعدى عليها جنسيا .


وأضافت الفتاة أن الفتاة استغاثت بالمواطنيين ففر هاربا ،وبأعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطه وجارى مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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