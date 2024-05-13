ads
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ قانون دولي: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يستدعي تضافر الجهود الدولية

استمرار الانتهاكات
استمرار الانتهاكات إسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور ناصر عثمان، أستاذ القانون الدولي، أن اعتزام مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، جاء نتيجة استمرار تجاوز اسرائيل لكافة الأعراف القانونية.

وأضاف خلال مداخلته على قناة الشمس، أن تطاول الاحتلال وتجاوزه  يستدعي تضافر الجهود الدولية والتدخل الفوري لمنع مزيد من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوما تلو الآخر، مؤكدا أن مصر ستتخذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال.

وأوضح أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من تبعات هذا التصعيد وحان الآن للجوء إلى محكمة العدل الدولية واتخاذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال.

القانون الدولي إسرائيل محكمة العدل الدولية