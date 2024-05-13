أستاذ قانون دولي: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يستدعي تضافر الجهود الدولية

أكد الدكتور ناصر عثمان، أستاذ القانون الدولي، أن اعتزام مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، جاء نتيجة استمرار تجاوز اسرائيل لكافة الأعراف القانونية.

وأضاف خلال مداخلته على قناة الشمس، أن تطاول الاحتلال وتجاوزه يستدعي تضافر الجهود الدولية والتدخل الفوري لمنع مزيد من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوما تلو الآخر، مؤكدا أن مصر ستتخذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال.

وأوضح أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من تبعات هذا التصعيد وحان الآن للجوء إلى محكمة العدل الدولية واتخاذ كافة السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة التصعيد الذي يقوم به الاحتلال.