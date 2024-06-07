افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 3 ملايين و100 ألف جنيه في البحيرة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن إفتتاح مسجدين جديدين بمركزي دمنهور وأبو حمص بتكلفة إجمالية 3 مليون و 100 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، في بيان له اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد فاطمة الزهراء بقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور على مساحة 200 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، افتتاح مسجد عزبة عمارة التابعة لقرية دمسنا بمركز أبو حمص على مساحة 105 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه.

خطبة الجمعة اليوم

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة" أن مِن فضلِ اللهِ تعالَى على عبادِهِ أنْ جعلَ لهُم مواسمَ للخيراتِ، تُضاعَفُ فيهَا الحسناتُ، وتتنوعُ فيهَا الطاعاتُ، ومِن أعظمِ هذه المواسمِ العشرُ الأولُ مِن ذِي الحجةِ، فهي أيامٌ مباركةٌ فاضلةٌ عاليةُ القدرِ والمنزلةِ، ولا أدَلَّ على ذلكَ مِن أنَّ اللهَ سبحانَهُ وتعالَى أقسمَ بهَا في كتابِهِ الكريمِ، تنويهًا بشأنِهَا وتعظيمًا لمكانتِهَا.

ومِن أفضلِ أعمالِ العشرِ الأولِ مِن ذي الحجةِ الإكثارُ مِن الصيامِ فيهَا، والإكثارُ مِن ذكرِ اللهِ تعالَى، والتقربُ إلى اللهِ (عزَّ وجلَّ) بشعيرةِ الأضحيةِ لِمَا في ذلكَ مِن موافقةِ سنةِ نبيِّنَا ﷺ، وإحياءٍ لسنةِ الخليلِ إبراهيمَ (عليهِ السلامُ)، ورعايةِ حقِّ الفقراءِ والمساكين، وهي مِن شعائرِ الدينِ العظيمةِ.

ومن أعظمِ الأعمالِ الصالحةِ في هذه الأيامِ الفاضلةِ الإكثارَ مِن الصدقاتِ، لا سيَّمَا على ذَوِي الأرحامِ والحاجاتِ حتى تشيعَ روحُ التراحمِ والتكافلِ والتسامحِ والمحبةِ والفرحِ والسرورِ بينَ أفرادِ المجتمع.

وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 21 بيتا من بيوت الله منها 18 مسجدًا جديدًا

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح ( 21 ) مسجدًا اليوم الجمعة 7 / 6 / 2024م، منها ( 18 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه ( 1014 ) مسجدًا، منها ( 791 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(223) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 7 / 6 / 2024 (12036) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(532) مليون جنيه.