ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يعلن بدء تفويج حجاجه لمكة المكرمة من أبيار على "الميقات"

الحجاج الأردنيين
الحجاج الأردنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية محمد الخلايلة، عن البدء بتفويج الحجاج الأردنيين لمكة المكرمة اليوم /الجمعة/، من ابيار على"الميقات".

وقال الخلايلة - للبعثة الإعلامية الأردنية لدى تفقده الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة اليوم الجمعة - إن عملية التفويج ستبدأ منذ ساعات صباح الجمعة، مؤكدًا أن الخدمات التي تنتظر الحجاج في مكة المكرمة ستنال رضاهم.

وأضاف أن جميع الحجاج الأردنيين بخير ولم تسجل أي حوادث تذكر، مشيرًا إلى أنه سيجري الانتهاء من تفويج الحجاج القادمين بشكل نهائي /الجمعة/، وذلك لغايات تسهيل عملية تسكينهم في فنادق مكة المكرمة، خاصة وأن عملية التفويج تتم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن الوزارة أنهت جميع الترتيبات المتعلقة بالحجاج في مكة المكرمة، وسيتم استقبالهم فور وصولهم، وتسكينهم في الفنادق المخصصة لهم، موضحا أن إرسال البعثة الإدارية لمكة المكرمة لاستلام الفنادق والتأكد من جاهزيتها مسبقًا.

وكان حجاج الأردن اكتمل وصولهم للمدينة المنورة، حيث يمكثون فيها 3 أيام قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لإداء مناسك العمرة، ومن ثم الصعود لعرفات ومواصلة شعائر الحج في مزدلفة ومنى.

 

الحجاج الأردنيين بعثات الحج الأردنية الأردن مكة المكرمة الميقات أبيار