أسماء المقبولين بورشة التأليف في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ17

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والمعروفة بدورة سميحة أيوب، أسماء المقبولين في ورشة "التأليف المسرحي" المجانية، والذي بلغ عددهم 40 متدرب، وذلك بعد إجراء إختبارات المقابلة الشخصية واجتيازها، وقد بلغ عدد المتقدمين للزرشة 250 متدرب.

يقدم ورشة التأليف المسرحي الفنان الطبيب أيمن عبدالرحمن، الحاصل على بكالوريوس طب الفم والأسنان من جامعة القاهرة، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بدرجة جيد جدا من أكاديمية الفنون.

كما أنه حاصل علي دبلوم الدراسات العليا في الدراما والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فهو فنان بالبيت الفني للمسرح وكان مديرا عاما الإدارات الفنية بالمركز القومي للمسرح، وأستاذ بجامعة بدر بكلية فنون المسرح والسينما.

وستقام الورشة أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، 11 و 12 و 13 يونيه الجاري، من الثالثة عصرا حتى السابعة مساء، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة في أرض الأوبرا، ثم أيام الأحد واالأربعاء والخميس من كل أسبوع حتى الخميس 11 يوليو 2024، على أن يلتزم المقبولين بالمواعيد المحددة، وإحضار بلوك نوت وقلم، أو تابلت، أو لاب توب أثناء فترة التدريب.

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.