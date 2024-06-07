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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الإسماعيلي يخوض وديتين في فترة التوقف الدولي

الاسماعيلي
الاسماعيلي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مباراتين وديتين، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، خوض الدراويش مباراتين وديتين أمام بروكسي وزد على الترتيب، استعدادًا لمسابقة الدوري.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره بروكسي، في السابعة مساء الأحد المقبل، باستاد الإسماعيلية، على أن يواجه زد، يوم الثلاثاء بالقاهرة.

وحرص الجهاز الإداري للفريق، على تنظيم سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، للحفاظ على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مسابقتي الدوري وكأس مصر.

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