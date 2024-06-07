اليوم.. منتخب مصر يخوض تدريبه الأول استعدادا لغينيا بيساو

يخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مساء اليوم الجمعة تدريبه الأول استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو مساء الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم النسخة المقبلة.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على غينيا بيساو، فى السابعة من مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وقرر العميد خوض مران خفيف للفراعنة بجانب عمليات الاستشفاء فى اول يوم تدريبات بعد مباراة بوركينا فاسو، التي حسمها المنتخب الوطني لصالحه بهدفين مقابل هدف.

ويقع منتخبا مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٦، رفقة جيبوتى وسيراليون وبوركينا فاسو.

وقرر حسام حسن المدير الفنى حسم التغييرات التى سيعتمد عليها فى مباراة الاثنين خلال مران، الأحد المقبل، وهو المران الختامى للفراعنة، والاستقرار على التشكيلة التى سيخوض بها مباراة غينيا، على أن يكون هناك تغييرات على الخطة خلال المران الأخير للفراعنة عن مباراة بوركينا فاسو.

وعلمت "البوابة نيوز"، من مصادر خاصة بالجهاز الفنى للفراعنة ان حسام حسن، سيهتم خلال مران الغد السبت، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، حيث تولى المدرب المساعد مجموعة لاعبى الوسط الدفاعى والمدافعين، وسيتم التدريب على طرق اللعب الهجومية التى يريد المدير الفني، تنفيذها فى مواجهة غينيا، وذلك بعد الأخطاء تلتى ظهرت فى مباراة بوركينا فاسو.

وأضاف المصدر أن هناك تدريبات منفردة للاعبى خط الهجوم بسبب العقم التهديفى للفراعنة، بالإضافة على تنفيذ جمل مخصصة مع تكرار التدريب عليه والتدريب علي إنهاء الهجمات داخل منطقة جزاء الفريق المنافس عن طريق العرضيات أو التمريرات القصيرة والطولية، وذلك لإحراز أكبر عدد من الاهداف فى شباك الفريق المنافس، وحل ازمة الهجوم الذى يعانى منها منتخب مصر خلال السنوات الماضية. ويشارك فى المران كل اللاعبين المنضمين للمعسكر وهم:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عواد، المهدى سليمان، محمد عبدالمنعم، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدى فتحي، أحمد نبيل «كوكا»، إمام عاشور، أحمد مصطفى «زيزو»، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود حسن «تريزيجيه»، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين «أوفا»، محمد شريف.

وتابع المصدر، أن العميد سيعنف اللاعبين خلال جلسته، عقب مران اليوم؛ مطالبا بألا يتنازلوا عن حصد النقاط الثلاث من مباراة الاثنين، وذلك بعد تخاذل عدد من اللاعبين فى مباراة الامس امام بوركينا فاسو.

وأكد العميد اللاعبين أن هذا المعسكر هو المعسكر الوحيد التى يمكن من خلال مصالحة الجماهير المصرية التى أصبحت قلقة من المنتخب بسبب الأداء، وطالبهم باستعمال كل قوتهم فى الفوز بالمباراة لحسم التأهل الى كأس العالم.

واعتمد العميد على شرائط الفيديو فى متابعة منتخب غينيا بيساو، وانه شاهد مباريات كثيرة من خلال شرائط الفيديو؛ مشددا على أنه حدث تطور كبير فى صفوف فريقهم.

وحرص المدير الفنى على الحديث مع اللاعبين عقب انتهاء مباراة بوركينا فاسو وطالب الجميع بغلق ملف المباراة، وطالب الجميع بالتركيز لمباراة غينيا وهذه هى النغمة التى يسير العميد به بها وهى التركيز فى كل مباراة وكأنها حاسمة وغلق ملف المباراة السابقة سواء بالفوز او الخسارة.