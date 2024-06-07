رصدت “البوابة نيوز”، ملخص الجلسة التحضيرية الأولى للمؤتمر العام السادس للصحفيين في السطور الآتية:



النقاط الرئيسية:

هدف المؤتمر: مناقشة مستقبل صناعة الصحافة في ظل التطورات التكنولوجية والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.



المحاور الرئيسية للمؤتمر:

مستقبل صناعة الصحافة الورقية والإلكترونية.

اقتصاديات الصحافة وأوضاع الصحفيين.

حرية الصحافة وأوضاع الحريات العامة والبيئة التشريعية المنظمة للمهنة.



لجان المؤتمر:

لجنة تحضيرية.

أمانة عامة.

ثلاث لجان فرعية للمحاور الرئيسية.



مهام اللجان:

تشكيل الأمانة العامة.

توزيع القضايا على اللجان الفرعية.

دعوة جميع الأطراف للمشاركة في المؤتمر.

فتح حوار مع المجالس والهيئات المنظمة لعمل الإعلام ومؤسسات الدولة.



ملاحظات هامة:

تم الاتفاق على إجراء استبيان للصحفيين لمعرفة آرائهم حول أهم القضايا التي تواجههم.

أثار بعض الحاضرين قضية تعديل قانون النقابة، وشددوا على ضرورة أن تتضمن التعديلات تعريف الصحفي وفتح القيد للصحافة الإلكترونية وتحسين أوضاع رواد المهنة.

تم التأكيد على ضرورة خروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ.



مواضيع إضافية:

جرى استعراض أزمة الصحافة المصرية على مختلف المستويات.

جرى التأكيد على أهمية حرية الصحافة وضرورة وجود محتوى مهني متنوع.

جرى اقتراح التفاوض مع شركات التكنولوجيا الكبرى لتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحف.

جرى التأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة وللكارنيه النقابي.

جرى اقتراح العمل على الإفراج عن الصحفيين المحبوسين ووضع لائحة للأجور.

جرى الاتفاق على عقد لقاءات قادمة لدعوة جميع الأطراف للمشاركة في المؤتمر.