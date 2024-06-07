ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة 13 شخصا بجروح إثر انفجار متجر بشمال شرقي رومانيا

رومانيا
رومانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا بجروح جراء حادث انفجار وقع في متجر بمدينة /سوسيفا/ شمال شرقي رومانيا.

 وأفادت السلطات الرومانية، بأنه تم الدفع بوحدة رعاية مركزة متنقلة إلى موقع الحادث، موضحة أن من بين الجرحى شخصا يرقد في حالة صحية حرجة، بينما يعاني الآخرون من صدمات وحروق مختلفة، ويتلقون العلاج اللازم.

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم الدفع بمروحيات الطوارئ وسيارتي إسعاف وسيارتي إطفاء إلى مكان الحادث، وهو متجر للمستلزمات المنزلية الخاصة بالبناء والدهان؛ لإخماد الحريق، كما تجرى مهمة بحث وإنقاذ داخل المتجر، ولم يتضح على الفور أسباب وقوع الانفجار.
 

رومانيا سوسيفا