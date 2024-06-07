إصابة 13 شخصا بجروح إثر انفجار متجر بشمال شرقي رومانيا

أصيب ما لا يقل عن 13 شخصا بجروح جراء حادث انفجار وقع في متجر بمدينة /سوسيفا/ شمال شرقي رومانيا.

وأفادت السلطات الرومانية، بأنه تم الدفع بوحدة رعاية مركزة متنقلة إلى موقع الحادث، موضحة أن من بين الجرحى شخصا يرقد في حالة صحية حرجة، بينما يعاني الآخرون من صدمات وحروق مختلفة، ويتلقون العلاج اللازم.

وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم الدفع بمروحيات الطوارئ وسيارتي إسعاف وسيارتي إطفاء إلى مكان الحادث، وهو متجر للمستلزمات المنزلية الخاصة بالبناء والدهان؛ لإخماد الحريق، كما تجرى مهمة بحث وإنقاذ داخل المتجر، ولم يتضح على الفور أسباب وقوع الانفجار.

