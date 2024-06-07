إيطاليا: نتائج الانتخابات الأوروبية ستكون مؤشرا على أداء الحكومة

اعتبرت رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني، الانتخابات الأوروبية التي ستجري غدا /السبت/ في بلاده، مؤشرا مهما للمسار الذي قطعته حكومة "يمين الوسط"، منذ تسلم مقاليد الحكم في أكتوبر 2022.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن ميلوني قولها اليوم الجمعة، إن الحكومة الإيطالية حققت - خلال عام ونصف العام - نتائج مهمة في أوروبا لحماية مصالح إيطاليا الوطنية، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي؛ ستتم إعادة التفكير في مراجعة السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة، والمعركة من أجل تغيير قواعد تعبئة وتغليف المنتجات، تغيير مقاربة إدارة الهجرة المتبعة قبل وصولنا، حيث "كان الاتحاد الأوروبي يناقش فقط كيفية إعادة توزيع المهاجرين غير النظاميين الذين تنزلهم حكومات اليسار (الإيطالية السابقة) على سواحلنا بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين،الآن نعمل معًا للدفاع عن الحدود الخارجية وأخيرا محاربة المتاجرين بالبشر".

وأردفت: على الصعيد المحلي، استثمرنا جميع الموارد المتاحة للدفاع عن القوة الشرائية للأسر وتشجيع الشركات على التوظيف، ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، بدءا بتلك المتعلقة بالتوظيف، تخبرنا أننا نسير على الطريق الصحيح.

