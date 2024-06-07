12 إجراء يرصد استعدادات "بيطري الأقصر" لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، عن استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفقاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

12 إجراء استعداداً لعيد الأضحى

وترصد "البوابة نيوز" استعدادات مديرية الطب البيطرى بالأقصر، لاستقبال عيد الأضحى في النقاط التالية:-

1 - تكثيف أعمال حملات التفتيش وتشديد الرقابة على أماكن بيع وتداول اللحوم ومحلات الجزارة والثلاجات والمطاعم بالتنسيق والاشتراك مع الجهات المختصة.

2 - تشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمجازر للوقوف على جاهزية المجازر بالمحافظة.

3 - وقف الإجازات لجميع الأطباء والعاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم.

4 – تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر مديرية طب بيطرى الأقصر، لتلقي كافة شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية والحالة الصحية للأضاحي.

5 - تفعيل الغرف الفرعية بالإدارات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري لتلقي أي شكاوى خلال أيام العيد.

6 - إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري تنظم عددا من الندوات التوعوية والإرشادية للأهالي حول اختيار الأضاحي.

7 - جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجازر الحكومية بالمحافظة لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من جاهزيتها، حيث تقرر فتح جميع المجازر الحكومية بمحافظة الأقصر مجاناً لذبح الأضاحي طوال أيام التشريق واستقبال أضاحى المواطنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة في وجود أطباء بيطرين متخصصين.

8 - انتهاء تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة وعددها 5، مقسمة كالآتي (مجزر بمدينة الأقصر، ومجزران بإسنا، ومجزران بأرمنت) حيث سيتم افتتاحها حتى أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين وبعض من الجمعيات الأهلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وتكثيف أعمال الإرشاد البيطرى من ندوات وتوعيات إرشادية بيطرية لتوعية المواطنين بالشروط الصحية للاضاحى ومواصفاتها، والتوعية بأهمية ذبح الأضاحى داخل المجازر الحكومية، والتوعية بالدور الذى يقوم به الطبيب البيطرى داخل المجازر الحكومية حرصا للحصول على لحوم صحية آمنة خالية من الأمراض.

9- النزول إلى الأسواق لتوعية المواطنين بضرورة التعرف على الأضحية السليمة والمصابة بالأمراض بمجرد التعرف على الأعراض الظاهرية للأمراض، وكذلك عند شراء اللحوم التأكد من ذبحها داخل المجازر الحكومية المرخصة، والتوعية بمواصفات اللحوم المذبوحة والتأكد من أشتراطات السلامة بها.

10 - تكثيف حملات التقصى والترصد الوبائي بأسواق الماشية.

11 - تشكيل لجان متابعة دورية بالاشتراك مع الجهات المعنية لمنع الذبح فى الشوارع منعا لتلوث البيئة ومنعا لانتشار الأمراض.

12 – تكثيف حملات الكشف الطبى البيطرى الظاهرى قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك.