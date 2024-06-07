الوحدات المحلية تواصل أعمالها في رفع 9222 طن مخلفات بالإسماعيلية

وجه اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، حيث قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٩٢٢٢ طن.



ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٣٠ طن.

وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٣٠ طن.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٣١٠ طن.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٣٥٠ طن.

كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٢٠ طن.

وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لحوالي ١٤٠ طن.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١١٨٠ طن من القمامة والمواد الصلبة.

في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٩٢٥ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٢٠٦ طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ٧١٥ طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ١١٠٠ طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٦٢٨ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩١٥ طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٩٠٥ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦١٤ طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ١٠٣٤ طن من المدينة وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.