نشرة الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٩٨ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٣١ مايو وحتى ٦ يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع سعيد العامري رئيس هيئة سلامة الغذائية والزراعية بدولة الامارات العربية الشقيقة والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز وتوسيع التعاون مع دولة الامارات العربية الشقيقة في قطاع الزراعة، كما استقبل القصير، وفد يضم ممثلي 22 شركة من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الإنتاج الداجنى بهدف تعزيز التعاون في مجال إنتاج الدواجن والأعلاف والأمصال واللقاحات.

وعقد وزير الزراعة اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب بحضور اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية والدكتور هشام رجب استشاري المشروع وبعض قيادات الوزارة والشركة، كما عقد، أيضا اجتماعا مع العقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور د.عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض الباحثين في المركز وقيادات الوزارة، لمناقشة التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز من أجل تحقيق رؤية وأهداف الدولة الاستراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

واستقبل الوزير، ويليام بهرينس نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرافت هاينز العالمية على رأس وفد فني من الشركة وبحث معهم سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر، كما اجتمع ايضا مع الباحثين وقيادات الوزارة، حيث أكد أن البحوث التطبيقية هي الحل لزيادة الإنتاجية ومواجهة التحديات المستحدثة، كذلك افتتح، معامل بناء القدرات لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السابع عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يونيو ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان، كما أعلنت الوزارة ممثلة في معهد بحوث التناسليات عن فحص أكثر من 3000 رأس ماشية مجانا لدى 1115 من صغار المربين ضمن أعمال القافلة البيطرية المجانية بقرى محافظة دمياط.

فيما أصدر مركز بحوث الصحراء تقريرا يتضمن حصاد أنشطته البحثية والخدمية والارشادية وكذلك القوافل البيطرية فى مناطق عمله خلال شهر مايو، كذلك التقى الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء مع د عبد المجيد محمد نائب رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، والجيولوجي شريف الشهاوي بمقر المركز لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، كما نجح مركز بحوث الصحراء في زراعة نبات الكاسافا بالوادي الجديد وذلك في إطار زراعة محاصيل غير تقليدية تساهم فى سد الفجوة من احتياجات الدقيق.

فيما استقبل معهد بحوث وقاية النباتات الدكتور أسامة الليثي السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل التعاون والارتقاء بمستوى الوعي حول دور الصحة النباتية في القضاء على الجوع والحد من الفقر، كما نظم المعهد، برنامجا تدريبيا تحت عنوان "المكافحة المتكاملة للآفات المتوطنة والغازية" بمحطة بحوث سخا-محافظة كفر الشيخ.

وأعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان رسميا خلو البلاد من مرض طاعون الخيل الإفريقى وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية والتسعين للجمعية العامة لأعضاء المنظمة العالمية لصحة الحيوان، كما اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية البرنامج التدريبي المشترك، لأعضاء المجلس حول "طرق و أساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوي، كما شارك المعمل بالحضور وإلقاء محاضرة فى فاعليات اليوم العالمى لسلامة الغذاء والنظم من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلا عن المشاركة فى ندوة علمية بعنوان "مأمونية استخدام المضافات الغذائية وأفضل الممارسات الدولية لتقييم سلامتها" والمنظمة بمعرفة غرفة الصناعات الغذائية، كذلك تم تركيب جهاز LC جديد بمجموعة عمل متبقيات المبيدات.

وواصلت وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لاهالينا المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي، حيث وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، كذلك يواصل معرض زهور الربيع المقام بالمتحف الزراعي في الدقي، استقبال الزائرين والمواطنين، من محبي زهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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