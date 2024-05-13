تعرف على قرارات النيابة في إصابة شخصين بدائري المعادي

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابى حادث دائرى المعادى، تمهيدًا لسؤالهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والتحفظ على السيارات محل الواقعة وأوراقهم للاستعلام عنهم.

كما أمرت النيابة، بعرض السيارة المتسببة في الواقعة على فنيين مختصين لفحصها، ومعرفة ما إذا تم تجاوز السرعات المكرره من عدمه، وعرض قائد السيارة الأولى علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه أية مواد مخدرة.

أصيب شخصان بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى فى منطقة المعادى .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث مرورى فى الطريق الدائرى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بسيارتين ونتج عنه إصابة شخصان ونقلوا جميعهم الى المستشفى وتم رفع اثار الحادث وتحرر المخصر اللازم بالواقعة .