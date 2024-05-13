مصادر سيادية تنفي إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح

نفت مصادر سيادية مصرية، ما ورد فى تقارير إعلامية زعمت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ورئيس الشاباك، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.



وأوضحت المصادر السيادية، أن محددات الموقف المصري واضحة ومعلنة للجميع ومثل هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة.

