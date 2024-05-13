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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مصادر سيادية تنفي إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح
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نفت مصادر سيادية مصرية، ما ورد فى تقارير إعلامية زعمت إجراء محادثات هاتفية حول أزمة معبر رفح بين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ورئيس الشاباك، حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأوضحت المصادر السيادية، أن محددات الموقف المصري واضحة ومعلنة للجميع ومثل هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة.
 

تقارير اعلامية معبر رفح رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل