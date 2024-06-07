أول تعليق لحلا شيحة على صورتها مع الفنان أحمد سعد

علقت الفنانة حلا شيحة على صورتها مع الفنان أحمد سعد، وقالت إنها صورة طبيعية تبادلنا من خلال السلام، ولا تعرف سبباً لتلك الضجة التى حدثت على السوشيال ميديا.

الصورة التى أثارت الجدل

تفاصيل الواقعة

ترجع القصة خلال الساعات القليلة الماضية حيث إنتشرت صورة أثارت الكثير من الجدل بين الفنانة حلا شيحة والفنان أحمد سعد، وذلك من خلال حفل زفاف الفنانة جميلة عوض.

وتناقل رواد السوشيال ميديا والمتابعين الشائعات حول احتمال وجود قصة حب تجمع الفنانة حلا شيحة بالفنان أحمد سعد، خاصةً وتم التقاط الصورة والفنان أحمد سعد ممسكاً يد الفنانة حلا شيحة.

يشار أن الفنانة حلا شيحة تثير دائماً الكثير من الجدل بسبب مواقفها، والكثير من التغيرات التى تقوم بها، ما بين اعتزال الفن والحجاب والعودة لأكثر من مرة.

شاركت الفنانة حلا شيحة فى السباق الرمضانى الماضي بمسلسل "امبراطورية ميم"، وذلك بعد غياب سنوات بعد الاعتزال الفني، قبل العودة الأخيرة والمشاركة بالمسلسل.