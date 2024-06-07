اقرأ غدًا في «البوابة».. أكبر منظمة أمريكية للحقوق المدنية تطالب بايدن بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل

الجمعة 07/يونيو/2024 - 10:18 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 8 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ضغط متزايد.. أكبر منظمة أمريكية للحقوق المدنية تطالب بايدن بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل

باريس تسلم كييف طائرات ميراج المقاتلة

زيلينسكى أمام البرلمان الفرنسى: أوروبا لا تنعم بالسلام.. وروسيا تتهم ماكرون بتأجيج التوترات

الأمم المتحدة تحذر من توسع الصراع على الحدود بين لبنان والكيان الصهيونى

غارات إسرائيلية على مخيم للاجئين فى غزة.. بعد هجوم على مدرسة للأونروا

بايدن: لن أعفو عن ابنى حال إدانته جنائيا

اتهام قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرتين بحق المدنيين فى السودان

وسط توترات.. نتنياهو يلقى خطابا أمام الكونجرس الشهر المقبل

اتهامات لتل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السجناء بمعسكر «سديه تيمان»