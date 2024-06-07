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الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. أكبر منظمة أمريكية للحقوق المدنية تطالب بايدن بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 8 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ضغط متزايد.. أكبر منظمة أمريكية للحقوق المدنية تطالب بايدن بوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل

باريس تسلم كييف طائرات ميراج المقاتلة

زيلينسكى أمام البرلمان الفرنسى: أوروبا لا تنعم بالسلام.. وروسيا تتهم ماكرون بتأجيج التوترات

الأمم المتحدة تحذر من توسع الصراع على الحدود بين لبنان والكيان الصهيونى

غارات إسرائيلية على مخيم للاجئين فى غزة.. بعد هجوم على مدرسة للأونروا

بايدن: لن أعفو عن ابنى حال إدانته جنائيا

اتهام قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرتين بحق المدنيين فى السودان

وسط توترات.. نتنياهو يلقى خطابا أمام الكونجرس الشهر المقبل

اتهامات لتل أبيب بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السجناء بمعسكر «سديه تيمان»

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البوابة إسرائيل زيلينسكي الامم المتحده بايدن