وكيل تعليم دمياط يلتقي رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

عقدت مديرية التربية والتعليم دمياط، برئاسة "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعا بالمستهدفين من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور إيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد خفاجي رئيس لجنة الإدارة ورحاب البراشي رئيس لجنة تقدير الدرجات ويوسف التفاهني رئيس المطبعة، ومديري عموم الإدارات التعليمية.

أكد "وكيل الوزارة" ان أعمال الامتحانات مهمة وطنية يجب أداؤها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع باعتبار التعليم أمنا قوميا ولا يمكن التقصير فيه، مشيرا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بالتعليم بدمياط.

وناقش "وكيل الوزارة" الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الامتحان بالشكل الأمثل، مشددا على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، واستمع إلى بعض المعوقات والمشاكل التى قد تواجه رؤساء اللجان واقترح الأفكار المناسبة لتفادي تلك الأخطاء وتسهم فى الحلول الجذرية.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن يتم تشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع على فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل، موضحا ضرورة الدقة والانضباط في العمل، مشددا بمنع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أي أجهزة الكترونية نهائيًا داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة، وضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع رؤساء اللجان على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا وإلكترونيا للمتابعة الفورية لسير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه البعض منهم .

تابع "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم، سير امتحانات اخر العام الدراسي ٢٠٢٤ بعدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

وتفقد "وكيل الوزارة" مدارس عوض الصياد الابتدائية وعوض الصياد الإعدادية وسعاد محرم الثانوية والتحرير الابتدائية والشهيد مجدي ابو عماشة الإعدادية بنات.