المرأة المصرية تترأس أول مجلس للنساء في تاريخ البنك وصندوق النقد الدوليين

الإثنين 13/مايو/2024 - 06:57 م

في عام 2014 ولأول مرة في تاريخ مصر تضمن الدستور المصري أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

هذا ما سهل تقلد المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية كمستشار الرئيس للأمن القومي وتعيينها كقاضية، وتوليها مسئولية الحقائب الوزارية الحيوية، هذا فضلا عن توليها منصب محافظ ونواب محافظين .

هذا فضلا عن تمثيل المرأة المصرية في المحافل الدولية والعالمية، وهنا نذكر الدكتورة ياسمين موسى مستشارًا قانونيًا لوزير الخارجية، التي اختارتها مصر لتمثيلها في محفل قانوني دولي للمرافعة في قضية، هي محل اهتمام العالم كله، فهي نموذج مضئ للمرأة المصرية. فقد أدت الدكتورة ياسمين مرافعة قوية رائعة تعبر بشكل قانوني عن موقف مصر تجاه مناصرة الشعب الفلسطيني، أمام محكمة العدل الدولية.

ومن النماذج المضيئة ايضا للمرأة المصرية في المحافل الدولية النائبة سحر البزار، التي اختارها البنك الدولي وصندوق النقد، لرئاسة أول مجلس للنساء البرلمانيات في تاريخ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ تأسيسهما في عام 1944.

وقامت النائبة سحر البزار بتشكيل المجلس التنفيذي الذي يضم ممثلين من كندا، تونجا، الهند، السنغال، كينيا، اليونان وأوروجواي وذلك لدفع عجلة تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك تعزيز السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

وفي الواقع ان الاهتمام بالمرأة على مستوى العالم لا يعد من الرفاهية، بل يعتبر امرا حتميا وضرورة من ضروريات الحياة وايضا يعد شئ هام لرقي وازدهار العالم بأكمله، حيث تعد نسبة المرأة في العالم مقارنة بنسبة الرجال 49.6%، فعندما نتحدث عن المرأة نتحدث عن نصف العالم. لذا فأي رقي في العالم واي رفعة للعالم كله لا يتم بمنأي عن الرقي بجميع فئات المجتمع وخاصة المرأة لأنها نصف المجتمع.

فإذا نظرنا إلى جميع مجالات الحياة نجد المرأة عنصر اساسي به، فالمرأة تلعب دورا كبير في الرعاية والدعم المجتمعي في العديد من المجالات، وأيضا نجدها تلعب دور كبير وعالمي في تطوير سبل العمل في المجالات والقطاعات العملية المختلفة، كما أنها تسهم أيضًا في بث التأثيرات الإيجابية والقيم الأصيلة لدى الأبناء لخلق جيل قوي ذو أخلاقيات عالية لرقي المجتمع بأكمله.

تؤكد هذه الاختيارات على دور المرأة المصرية في القيادة، مما يعكس جهود تمكين الدولة المصرية للمرأة في عهد الرئيس السيسي، الذي شهد تعزيزًا لدور المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك المشاركة السياسية ويظهر ذلك جليًا في كافة المناصب القيادية والتنفيذية المحلية والدولية.

حفظ الله مصر وأرضها وشعبها وجيشها.. وتحيا مصر.