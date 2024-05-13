جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين STEM

تنشر “البوابة نيوز”، جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين STEM، الدور الأول 2024

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، الامتحانات يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024.

وتضمن جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس STEM، الدور الأول 2024، عدم عقد الامتحانات خلال إجازة عيد الاضحى المبارك والتى تبدأ من يوم السبت الموافق ١٥ يونيو إلى ٢٠ يونيو ٢٠٢٤.

كما يوضح جدول إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الدور الأول 2024، استئناف الامتحانات من يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو إلى يوم ٢٠ يوليو 2024.

10 يونيو.. بدء المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة لمدارس المتفوقين STEM

تنطلق امتحانات الثانوية العامة، وامتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM الدور الأول 2024، يوم الاثنين، الموافق 10 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع.

كما تنطلق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM السبت الموافق ٢٢ يونيو 2024.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الثانوية العامة 2024 يصل إلى قرابة 800 ألف طالب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم سَحْب امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، وسيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

كما سيتم كما هو العام الماضي تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

تفتيش طلاب الثانوية العامة 2024 قبل دخول اللجان الامتحانية

وشددت على التفتيش الدقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ووجهت الوزارة بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات، وكذا توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

وطالبت بإعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بالثانوية العامة، وتقييم أدائهم، مشددًا على حظر الندب المحلي نهائيا إلا عن طريق لجنة الإدارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023.