في ذكرى ميلاده الـ 79 .. الأديب الكبير جمال الغيطانى أشهر مراسل حربى فى التاريخ

تحل، اليوم، الذكرى الـ 79على ميلاد الروائى الكبير جمال الغيطانى، أحد أبرز كتاب الرواية العربية، حيث ولد فى مثل هذا اليوم 9 مايو عام 1945، وهو واحد من كبار المبدعين فى العقود الأخيرة.

ولد الغيطانى فى بمحافظة سوهاج، تخرج فى مدرسة العباسية الثانوية الفنية التى درس بها فن تصميم السجاد الشرقى وصباغة الألوان، وتخرج عام 1962، و فى عام 1969 اصبح مراسلا حربيا فى جبهات القتال، وذلك لحساب مؤسسة أخبار اليوم، وفى عام 1974 انتقل للعمل فى قسم التحقيقات الصحفية، وفى عام 1985 تمت ترقيته ليصبح رئيسا للقسم الأدبى بأخبار اليوم، وأسس جريدة أخبار الأدب فى عام 1993، حيث شغل منصب رئيس التحرير.

جوائز محليه ودولية

حصد "الغيطانى" العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها "جائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 1980، جائزة سلطان بن على العويس، عام 1997، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وسام الاستحقاق الفرنسى من طبقة فارس عام 1987، وجائزة لورباتليو لأفضل عمل أدبى مترجم إلى الفرنسية عن روايته التجليات مشاركة مع المترجم خالد عثمان فى 19 نوفمبر 2005، بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية (مصر) عام 2007 والتى رشحته لها جامعة سوهاج، وتشرفت الجائزة بقيمة الكاتب الكبير، كما حصل على جائزة النيل عام 2014.

روائعه الأدبية

انتج "الغيطانى" العديد من الأعمال الروائية منها أوراق شاب عاش منذ ألف عام، الزويل، حراس البوابة الشرقية، متون الأهرام، سفر البنيان، خلسات الكرى، الزينى بركات التى تحولت لعمل درامى، الرفاعى، رشحات الحمراء، المجالس المحفوظية، أيام الحصر، مقاربة الأبد، خطط الغيطانى، وقائع حارة الطبلاوى، هاتف المغيب، توفيق الحكيم يتذكر، نجيب محفوظ يتذكر، أسفار المشتاق، وغيرهم .

احد أعضاء شلة الحرافيش

كان حامل الروائح المحفوظية، مقرب من نجيب محفوظ " أديب نوبل"، حيث كان أحد أعضاء «شلة الحرافيش»، ومؤسس صحيفة أخبار الأدب، أول صحيفة أسبوعية ثقافية متخصصة تخرج من المؤسسات الصحفية القومية المصرية.

اشهر مراسل حربى فى التاريخ

عاصر الكاتب الراحل حرب الاستنزاف على الجبهة وصولًا إلى نصر أكتوبر المجيد، ليصبح اشهر مراسل حربى فى التاريخ، حيث سجل اسمه فى تاريخ الصحافة الحربية، بعد أن أعطى لمهنة "المراسل الحربي" وهجًا خاصًا بقدراته الكبيرة.

رحيل صاحب الايادى البيضاء

توفى الاديب الكبير جمال الغيطانى فى يوم 18 أكتوبر من عام 2015 عن عمر ناهز حينها الـ 70 عاما، وترك وراءه قدرا كبيرا من النصوص الأدبية والآثار الثقافية.