5 محطات مترو جديدة تبدأ العمل الأربعاء المقبل| فيديو

تبدأ 5 محطات مترو جديدة العمل، يوم الأربعاء المقبل، بدون جمهور وذلك بعد نجاح التشغيل التجريبى، وهى محطات "التوفيقية ووادى النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة.

علماً بأن المحطات الجديدة تبدأ من تفريعة بمحطة الكيت كات ليكتمل بذلك انشاء مراحل الخط الثالث للمترو من السلام حتى الكيت كات ثم يتفرع شمالا حتى محور روض الفرج وجنوبا حتى جامعة القاهرة.

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، نجاح مرحلة التشغيل التجريبي والتي اشتملت على إختبار جميع الأنظمة، للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها.

وأضاف أن المحطات ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة، والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة، مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.