عدوية شعبان عبد الرحيم يطرح أغنية (بجنن وبحير)

طرح الفنان الشعبي عدوية شعبان عبد الرحيم مؤخرًا على منصة يوتيوب والقنوات الغنائية، آخر أغنياته التي تحمل اسم (بجنن وبحير) من كلمات إسلام خليل، وتوزيع أشرف البرنس، وألحان عدوية شعبان عبدالرحيم.

وجاءت الأغنية تعبر بشكل جديد عن المحتوى الغنائي الذي يُقدمه عدوية شعبان عبد الرحيم؛ حيث قال في الأغنية: روح النقابة واسأل عني عملولي في المدخل تمثال، و تعبر هذه الكلمات عن الأجواء الحالية من الغناء، وهي تحدٍّ وإصرار على البقاء في الغناء؛ لأن عدوية شعبان عبدالرحيم يأخذ طريق الغناء الشعبي والموال بعيدا عن مودي المهرجان .

وتقول كلمات الأغنية:

صغير أنا أيوه صغير

لكن بجنن وبحير

والدنيا مهما في يوم مالت هفضل جدع مش هتغير

متبيليش وامشي ياليفة مالك ومال الحريفة

انت المفروض لما تشوفني تقف وتعمل تشريفة

انا بتحسد من ناس ابطال معرفش زيك حد شمال

روح النقابة واسال عني عملولي في المدخل تمثال