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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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السجن المشدد 10 سنوات للأب ونجله بسبب الاتجار في الهيروين بالإسماعيلية

السجن المشدد ١٠ سنوات
السجن المشدد ١٠ سنوات للأب ونجله بسبب الإتجار في الهيروين
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قضت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار محمدنصرالدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحى الصواف واحمد حمدى ومصطفي فؤاد بأمانة سر محمد عبدالهادي، بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم خالد ونجله بدر لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.
كانت مباحث ابوصوير قد القت القبض علي الاب ونجلة في احد الاكمنة علي طريق الاسماعيلية بورسعيد منطقة الكيلو 11 دائرة مركز ابوصوير وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار وباحالتهما لمحكمة الجنايات اصدرت حكمها السابق.

وأمر المستشار محمد موسي المحامى العام لنيابات الاسماعيلية بإحالة المتهمين إلى لمحكمة الجنايات، لأنهما في يوم ۲۹-۸-۲۰۲۳ بدائرة مركز شرطة ابوصوير محافظة الإسماعيلية حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً « هيروين » فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 


 

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